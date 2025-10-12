В Госдуме поддержали обязательную медиацию при разводе

По ее словам, это особенно необходимо, если в семье есть дети. Таким образом, парламентарий поддержала идею Минюста о том, что медиация не просто должна быть теоретически возможной при разводе, она должна быть обязательной.

До этого глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что семьям, находящимся в процессе развода, необходимо на законодательном уровне ввести обязательную медиацию, чтобы супругам разобраться в конфликте и сохранить семью.

Ранее психиатр объяснил, как медитация помогает войти в осознанный сон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

