В Госдуме поддержали обязательную медиацию при разводе

В России примирительную процедуру перед процессом развода необходимо ввести на обязательной основе, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую.

Священник объяснил, почему разводятся венчанные пары

По ее словам, это особенно необходимо, если в семье есть дети. Таким образом, парламентарий поддержала идею Минюста о том, что медиация не просто должна быть теоретически возможной при разводе, она должна быть обязательной.

До этого глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что семьям, находящимся в процессе развода, необходимо на законодательном уровне ввести обязательную медиацию, чтобы супругам разобраться в конфликте и сохранить семью.

Ранее психиатр объяснил, как медитация помогает войти в осознанный сон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Jorg Lange / DPA
ТЕГИ:СемьяРазвод

Горячие новости

Все новости

партнеры