В Госдуме поддержали обязательную медиацию при разводе
В России примирительную процедуру перед процессом развода необходимо ввести на обязательной основе, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую.
По ее словам, это особенно необходимо, если в семье есть дети. Таким образом, парламентарий поддержала идею Минюста о том, что медиация не просто должна быть теоретически возможной при разводе, она должна быть обязательной.
До этого глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что семьям, находящимся в процессе развода, необходимо на законодательном уровне ввести обязательную медиацию, чтобы супругам разобраться в конфликте и сохранить семью.
Ранее психиатр объяснил, как медитация помогает войти в осознанный сон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
