Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову за взятку в 80 млн рублей
12 октября 202507:01
В Москве Верховный суд продлил срок ареста бывшему главному кадровику Министерства обороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, сообщает ТАСС.
Он проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Как заявил адвокат Алексей Першин, арест был продлен до начала декабря. Расследование передано на утверждение в прокуратуру.
По версии следствия, Кузнецов получил взятку на сумму свыше 80 миллионов рублей — ранее эта цифра составляла 30,5 миллиона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
