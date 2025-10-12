Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову за взятку в 80 млн рублей

Он проходит по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Как заявил адвокат Алексей Першин, арест был продлен до начала декабря. Расследование передано на утверждение в прокуратуру.

По версии следствия, Кузнецов получил взятку на сумму свыше 80 миллионов рублей — ранее эта цифра составляла 30,5 миллиона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

