На Украине перенесут начало отопительного сезона из-за дефицита газа

По его словам, это связано с острым дефицитом газа в стране. Депутат указал на «последние удары по добыче». Отсрочка рассматривается как вынужденная мера для экономии ограниченных запасов газа.

Отмечается, что чем позже будет запущена система центрального отопления, тем меньше газа будет израсходовано зимой.

Ранее в Верховной Раде заявили, что Украине не хватает €2,5 млрд для отопительного сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

