На Украине перенесут начало отопительного сезона из-за дефицита газа

Украинские власти намерены максимально отсрочить начало отопительного сезона, сообщает портал «Телеграф» со ссылкой на заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко.

СМИ: Украине на зиму необходимо закупить газ на $1 млрд

По его словам, это связано с острым дефицитом газа в стране. Депутат указал на «последние удары по добыче». Отсрочка рассматривается как вынужденная мера для экономии ограниченных запасов газа.

Отмечается, что чем позже будет запущена система центрального отопления, тем меньше газа будет израсходовано зимой.

Ранее в Верховной Раде заявили, что Украине не хватает €2,5 млрд для отопительного сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

