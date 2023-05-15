Зеленский: «Оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются»
15 мая 202302:45
Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение поставок вооружения Киеву после переговоров с главой Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
Об этом он сообщил в Telegram. По его словам, «с каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются». Президент Украины назвал своего коллегу другом. На встрече речь пойдет о «важнейших пунктах» двусторонних отношений.
Ранее Зеленский обвинил русских в падении награды Карла Великого на пол.
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14 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru