Зеленский обвинил русских в падении награды Карла Великого на пол

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил русских в падении полученной им награды Карла Великого на пол, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Der Spiegel.

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Она рухнула, когда президент выступал. Глава государства был вынужден прервать свою речь, заявив, что «это русские». После этого политик поднял упавший предмет и вернулся на трибуну, продолжив выступление.

Напомним, утечка документов из Пентагона доказывает, что Зеленский планировал атаки на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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