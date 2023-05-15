Зеленский обвинил русских в падении награды Карла Великого на пол
15 мая 202301:18
Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил русских в падении полученной им награды Карла Великого на пол, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Der Spiegel.
Она рухнула, когда президент выступал. Глава государства был вынужден прервать свою речь, заявив, что «это русские». После этого политик поднял упавший предмет и вернулся на трибуну, продолжив выступление.
Напомним, утечка документов из Пентагона доказывает, что Зеленский планировал атаки на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru