Она рухнула, когда президент выступал. Глава государства был вынужден прервать свою речь, заявив, что «это русские». После этого политик поднял упавший предмет и вернулся на трибуну, продолжив выступление.

Напомним, утечка документов из Пентагона доказывает, что Зеленский планировал атаки на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

