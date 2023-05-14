Зеленский: у Киева нет сил для атаки российской территории

Украина не обладает достаточным количеством оружия для атаки российской территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Названа новая причина провала контрнаступления Украины

«На это у нас нет ни сил, ни времени», - сказал президент Украины.

По его словам, у Киева не осталось оружия, с помощью которого он мог бы атаковать российскую территорию.

Самолеты Су-24 и МиГ-29 ВВС Украины 12 мая нанесли удар по Луганску, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВСУРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры