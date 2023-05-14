Зеленский: у Киева нет сил для атаки российской территории
14 мая 202314:30
Украина не обладает достаточным количеством оружия для атаки российской территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«На это у нас нет ни сил, ни времени», - сказал президент Украины.
По его словам, у Киева не осталось оружия, с помощью которого он мог бы атаковать российскую территорию.
Самолеты Су-24 и МиГ-29 ВВС Украины 12 мая нанесли удар по Луганску, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 996 / сут.
Умерли
399 тыс.+25 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 493 / сут.
- Зеленский: у Киева нет сил для атаки российской территории
- Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки
- Ядерный ответ. Россия готовит реакцию на применение ракет Storm Shadow ВСУ
- ВС РФ уничтожили склад боеприпасов украинской группировки «Херсон»
- Минобороны: при отражении атак ВСУ погибли два полковника армии РФ
- В Киеве ответили на вопрос о применении ракет Storm Shadow по территории России
- Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в районе Артемовска
- Глава МИД Италии заявил о поддержке мирного плана Зеленского
- Володин решил узнать у россиян мнение о «наливайках»
- Пригожин проанализировал крушение вертолетов и самолетов ВКС РФ в Брянской области
14 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru