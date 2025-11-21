Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану Трампа
Состоявшиеся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с представителями США были посвящены разработке плана мирного урегулирования.
Глава государства воздержался от каких-либо резких заявлений на этот счет, подчеркнув в своем Telegram-канале настрой на взвешенную и честную работу. Также в ходе обсуждения были анонсированы предстоящие решения, направленные на поддержание работоспособности парламента, детали которых пока не раскрываются.
США ждут, что Зеленский подпишет мирный план ко Дню благодарения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану Трампа
- СМИ: В Сургуте студенты отравились в столовой, в которой находили личинки и ногти
- У двух экс-полицейских из Краснодара нашли активы на 3 млрд рублей
- В Госдуме заявили, что заморозка денег при покупке жилья решит проблему с аферистами
- Госдума повышает исполнительский сбор за взыскание долгов до 12%
- Небензя: Иностранные СМИ подтверждают, что ВСУ используют мирных жителей
- СМИ: США ждут, что Зеленский подпишет мирный план ко Дню благодарения
- Предложено отправить бездомных собак на СВО «прочесывать минные поля»
- Маркетплейсы предупредили о росте цен
- Опубликованы детали мирного плана Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru