Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану Трампа

Состоявшиеся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с представителями США были посвящены разработке плана мирного урегулирования.

Глава государства воздержался от каких-либо резких заявлений на этот счет, подчеркнув в своем Telegram-канале настрой на взвешенную и честную работу. Также в ходе обсуждения были анонсированы предстоящие решения, направленные на поддержание работоспособности парламента, детали которых пока не раскрываются.

США ждут, что Зеленский подпишет мирный план ко Дню благодарения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

