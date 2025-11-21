На Украине опубликовали 28 пунктов мирного плана Трампа

Документ предполагает радикальные уступки со стороны Киева в обмен на гарантии безопасности и восстановление. Согласно плану, Украина официально отказывается от НАТО, сокращает армию и признаёт потерю Крыма и части Донбасса.

В то же время Россия получает снятие санкций, реинтеграцию в мировые структуры и использует часть замороженных активов на совместные проекты. Нарушение соглашения будет караться санкциями, а надзор за его исполнением возьмёт на себя «Совет мира» во главе с Трампом.

На данный момент официального подтверждения плана от администрации США или Кремля не поступало.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский готов подписать мирный план в сжатые сроки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

