Зеленский не знает, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Associated Press, что представители стран Запада не объяснили ему, зачем они хотят отправить миротворцев после завершения конфликта.

Госсекретарь США заявил, что Трамп хочет добиться мира на Украине переговорами

«Что они будут делать, если будут российские удары?» — задался вопросом глава государства.

Он также назвал возможное исключение Украины из переговорного процесса по конфликту «очень опасным».

Кроме того, Зеленский заявил, что после того, как он проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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