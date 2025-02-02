Зеленский не знает, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев

«Что они будут делать, если будут российские удары?» — задался вопросом глава государства.

Он также назвал возможное исключение Украины из переговорного процесса по конфликту «очень опасным».

Кроме того, Зеленский заявил, что после того, как он проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

