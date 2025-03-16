Зеленский назвал вопрос территорий сложным
16 марта 202508:35
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос территорий сложным, сообщает издание New York Post.
Он указал, что этот вопрос должен быть решен позже. Также глава государства потребовал от союзников четкой позиции по гарантиям безопасности для Киева.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом перемирие и территориальные уступки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru