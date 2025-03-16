Зеленский назвал вопрос территорий сложным

Он указал, что этот вопрос должен быть решен позже. Также глава государства потребовал от союзников четкой позиции по гарантиям безопасности для Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом перемирие и территориальные уступки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

