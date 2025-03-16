Зеленский назвал вопрос территорий сложным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос территорий сложным, сообщает издание New York Post.

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Он указал, что этот вопрос должен быть решен позже. Также глава государства потребовал от союзников четкой позиции по гарантиям безопасности для Киева.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом перемирие и территориальные уступки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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