Трамп: США обсуждают с Киевом перемирие и территориальные уступки

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе обсуждений по урегулированию ситуации на Украине рассматривались не только вопросы прекращения огня, но и территориальные аспекты конфликта.

По его словам, стороны детально обсудили условия, которые могли бы сопровождать возможное перемирие, включая территориальные уступки. Как отметил американский лидер, речь шла не просто о временной паузе в боевых действиях, а о более глубокой проработке деталей, чтобы избежать пустых договоренностей.