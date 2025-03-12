Трамп: США обсуждают с Киевом перемирие и территориальные уступки

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе обсуждений по урегулированию ситуации на Украине рассматривались не только вопросы прекращения огня, но и территориальные аспекты конфликта.

По его словам, стороны детально обсудили условия, которые могли бы сопровождать возможное перемирие, включая территориальные уступки. Как отметил американский лидер, речь шла не просто о временной паузе в боевых действиях, а о более глубокой проработке деталей, чтобы избежать пустых договоренностей.

Трамп заявил, что договоренности о переговорах с Путиным пока нет

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты уже передали Украине предложения о прекращении огня сроком на 30 дней с возможностью продления, и теперь ожидают официальной реакции со стороны Москвы.

Он добавил, что Вашингтон понимает, «о каких территориях идет речь» и не намерен тратить время на необоснованные инициативы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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