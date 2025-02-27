Трамп посоветовал журналисту самостоятельно вернуть новые российские территории
27 февраля 202518:52
Американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга посоветовал репортеру самостоятельно вернуть новые российские территории. Трансляция мероприятия доступна на сайте Белого дома.
Так глава государства ответил на вопрос журналиста, не станет ли сохранение за Россией занятых ею в ходе специальной военной операции бывших территорий Украины «сигналом для Китая».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru