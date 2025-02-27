Трамп посоветовал журналисту самостоятельно вернуть новые российские территории

Так глава государства ответил на вопрос журналиста, не станет ли сохранение за Россией занятых ею в ходе специальной военной операции бывших территорий Украины «сигналом для Китая».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

