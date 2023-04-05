Зеленский назвал ситуацию в Артемовске наиболее сложной в стране

Так, на пресс-конференции в Польше он отметил, что ситуация в городе для ВСУ «очень-очень сложная».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия не получала приказа от командования о выводе войск из Артемовска в Донецкой народной республике. По словам политика, «бегства» или спланированного вывода ВСУ из города не предвидится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

