Зеленский назвал ситуацию в Артемовске наиболее сложной в стране
Ситуация в Артемовске (Бахмуте) является самой сложной на Украине. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
Так, на пресс-конференции в Польше он отметил, что ситуация в городе для ВСУ «очень-очень сложная».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия не получала приказа от командования о выводе войск из Артемовска в Донецкой народной республике. По словам политика, «бегства» или спланированного вывода ВСУ из города не предвидится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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