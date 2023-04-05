В ЛНР заявили об активизации ВСУ диверсионной работы у Артемовска
Украинские вооруженные силы активизировали работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и использование беспилотников в районе Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Он отметил, что ВСУ предпринимают попытки атаковать фланги подразделений российских войск, ведущих наступление на этом направлении.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия не получала приказа от командования о выводе войск из Артемовска в Донецкой народной республике. По словам политика, «бегства» или спланированного вывода ВСУ из города не предвидится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru