В ЛНР заявили об активизации ВСУ диверсионной работы у Артемовска

Украинские вооруженные силы активизировали работу диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и использование беспилотников в районе Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

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Он отметил, что ВСУ предпринимают попытки атаковать фланги подразделений российских войск, ведущих наступление на этом направлении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия не получала приказа от командования о выводе войск из Артемовска в Донецкой народной республике. По словам политика, «бегства» или спланированного вывода ВСУ из города не предвидится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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