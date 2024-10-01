Зеленский назвал очень сложной ситуацию на линии фронта

Ситуация на фронте для украинской армии является «очень, очень сложной», Вооруженным силам этой осенью придется сделать все возможное для достижения поставленных целей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Он отметил, что заслушал доклады по каждому из фронтовых направлений, будущим возможностям армии и конкретным задачам. По словам Зеленского, достижение целей зависит от каждого в «команде Украины».