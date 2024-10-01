Зеленский назвал очень сложной ситуацию на линии фронта
Ситуация на фронте для украинской армии является «очень, очень сложной», Вооруженным силам этой осенью придется сделать все возможное для достижения поставленных целей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Он отметил, что заслушал доклады по каждому из фронтовых направлений, будущим возможностям армии и конкретным задачам. По словам Зеленского, достижение целей зависит от каждого в «команде Украины».
Кроме того, он отметил, что сейчас ведется активная работа перед встречей в Рамштайне, где западным партнерам будут предоставлены «все детали и аргументы о том, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы как на фронте, так и в дипломатической работе».
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский недоговороспособен. По его словам, западным странам нужно это осознать и заменить главу государства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru