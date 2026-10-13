В Евросоюзе признали, что многие страны не хотят соблюдать санкции против России

Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан признал, что большинство стран мира не считают необходимым соблюдать ограничения в отношении Москвы. Об этом он заявил на Варшавском форуме по безопасности, пишет РИА Новости.

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По его словам, меры не санкционированы ООН. Отсюда и проблема с ними. О'Салливан добавил, что объединение, «к сожалению, никогда не сможет полностью перекрыть поставки».

Также он указал на невозможность для западных производителей контролировать дальнейшее движение продукции после нескольких перепродаж. Представитель ЕС подчеркнул, что компании теряют контроль после второй или третьей сделки и даже не знают, куда попадают их изделия.

Ранее писали, что в Европейском союзе могут представить 23-й пакет санкций против России до конца 2026 года.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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