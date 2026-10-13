В Евросоюзе признали, что многие страны не хотят соблюдать санкции против России
Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан признал, что большинство стран мира не считают необходимым соблюдать ограничения в отношении Москвы. Об этом он заявил на Варшавском форуме по безопасности, пишет РИА Новости.
По его словам, меры не санкционированы ООН. Отсюда и проблема с ними. О'Салливан добавил, что объединение, «к сожалению, никогда не сможет полностью перекрыть поставки».
Также он указал на невозможность для западных производителей контролировать дальнейшее движение продукции после нескольких перепродаж. Представитель ЕС подчеркнул, что компании теряют контроль после второй или третьей сделки и даже не знают, куда попадают их изделия.
Ранее писали, что в Европейском союзе могут представить 23-й пакет санкций против России до конца 2026 года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме рассказали о задачах нового комитета по искусственному интеллекту
- Трамп пригрозил хуситам, что не забудет их удары по Саудовской Аравии
- HR-эксперт Лоикова объяснила, почему не стоит увольняться в октябре
- «Бороды не портят»: Почему возрастные работники не спешат на пенсию
- В Госдуме объяснили, почему не стоит удалять SMS от банков и госсервисов
- Задержанный журналист из Японии хранил материалы о планах Токио по биовойне
- Россиян предупредили об опасном «обновлении» ЕМИАС и портала «Госуслуги»
- Место для маневра: Волынец предложила регионам вслед за Татарстаном запретить вейпы
- В Москве уже каждая седьмая квартира стоит дороже 60 млн рублей
- Тесты на ПДД сочли недостаточным для велокурьеров на тротуарах