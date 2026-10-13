В Госдуме рассказали о задачах нового комитета по искусственному интеллекту
Первый зампредседателя нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин в разговоре с Life заявил, что нейросети могут помогать депутатам готовить документы и анализировать информацию, но принимать законы вместо людей не будут.
Он уточнил, что регулярно использует алгоритмы в личной практике. Они помогают быстрее агрегировать большие массивы данных, структурировать информацию и делать справки. Но в законодательстве ключевую роль играют глубокая проверка фактов и оценка долгосрочных правовых последствий. Из-за этого машина может быть только прикладным ассистентом.
Новый комитет сфокусируется на законодательном обеспечении технологического суверенитета РФ, займется сокращением дистанции между научными исследованиями и их внедрением в промышленность, медицину, сельское хозяйство, логистику и госуправление.
По словам Немкина, необходимо создать правовые условия, при которых российские разработки быстрее дойдут до практического применения. Также в список важных тем вошли развитие вычислительной инфраструктуры, работа с данными, внедрение беспилотных и роботизированных систем, поддержка высокотехнологичных производств и отечественных цифровых платформ.
Значительное внимание хотят уделить регулированию экспериментальных правовых режимов и международному технологическому диалогу. В приоритете будет и доступность новых цифровых сервисов для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.
Немкин добавил, что важно найти баланс: не сдерживать развитие перспективных технологий избыточными ограничениями и обеспечить их безопасное применение.
Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину новую задачу в сфере ИИ.
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