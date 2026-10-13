Россиян предупредили, за какие ИИ-фотографии грозит штраф

По его словам, история с наказанием девушки за сгенерированное изображение с медведем в Амурской области показывает, что даже безобидная шутка с использованием нейросетей может обернуться административной ответственностью.



Причем не за создание фото или ложный вызов полиции, а за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, которая создала угрозу безопасности.



Девушке грозил штраф от 30 до 100 тыс. рублей, но суд с учетом смягчающих обстоятельств снизил его до 15. По мнению юриста, аналогичные последствия возможны при распространении реалистичных ИИ-изображений несуществующих взрывов, пожаров, катастроф и других опасных происшествий.



Жорин подчеркнул, что одного лишь факта испуга населения недостаточно. Для привлечения к ответственности нужно подтвердить все элементы правонарушения, включая преднамеренное распространение ложных сведений и наличие угрозы, предусмотренной законом.



Ранее представитель Минцифры рассказала об опасности дипфейков.

