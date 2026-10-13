Захарова: задержание японского журналиста усугубит отношения с Токио

Число многодетных семей в РФ выросло почти на треть за два года

Трамп заявил, что соглашение с РФ по дизтопливу необходимо для мирового рынка

Задержанный в РФ японский журналист собирал сведения об участниках СВО

Суд решил, что пешеходы с тележками на парковках ТЦ должны соблюдать правила

Участники конференции «Золотой маски» обсудят будущее театральной премии