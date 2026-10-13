Захарова: задержание японского журналиста усугубит отношения с Токио

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание японского журналиста Имаи Юки за шпионаж усугубит отношения Москвы с Японией. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Японского журналиста задержали в Сахалинской области по подозрению в шпионаже

Она напомнила, что сегодня в Сахалинской области сотрудники ФСБ задержали аккредитованного при министерстве журналиста Hokkaido Shimbun Имаи Юки за разведывательную деятельность. Ему инкриминируют статью о шпионаже.

Захарова объяснила, что попытки Токио задействовать своих корреспондентов для сбора информации с целью подрыва безопасности РФ вызывают сожаление. И это не единичный случай, добавила представительница МИД России.

Она подчеркнула, что произошедшее станет дополнительным фактором, омрачающим связи между двумя государствами. Москва в очередной раз призвала Японию изменить подход и отказаться от враждебных шагов.

Недавно сообщали, что задержанный журналист хранил материалы о планах Токио по биовойне.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Мария ЗахароваШпионажЯпонияРоссияМИД РФ

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