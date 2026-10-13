Политолог назвал идеального для РФ президента Украины
Глава США Дональд Трамп заявил, что Киеву пора сменить руководство, поскольку он уже потерял 30% территории, а конфликт начался «из-за некомпетентности». При этом политолог Павел Данилин объяснил, что практически все кандидаты в лидеры Украины не устроят Москву. Об этом он сказал в беседе с «ФедералПресс».
Идеальным кандидатом эксперт назвал Николая Азарова. Но тот находится в Москве и не сможет участвовать в выборах. Поэтому выбирать, как считает эксперт, будут из тех, кто сейчас на Украине.
По его словам, скорее всего, это будут недружественно настроенные к России кандидаты вроде Залужного*, Порошенко* или Гончаренко*. Данилин добавил, что для РФ эти фамилии одинаковы.
Политолог считает, что устроить Россию мог бы человек, который готов договариваться о мире и не вести военные действия.
Недавно СМИ назвали возможных кандидатов на смену Владимиру Зеленскому.
* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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