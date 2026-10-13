Политолог назвал идеального для РФ президента Украины

Идеальным кандидатом эксперт назвал Николая Азарова. Но тот находится в Москве и не сможет участвовать в выборах. Поэтому выбирать, как считает эксперт, будут из тех, кто сейчас на Украине.



По его словам, скорее всего, это будут недружественно настроенные к России кандидаты вроде Залужного*, Порошенко* или Гончаренко*. Данилин добавил, что для РФ эти фамилии одинаковы.



Политолог считает, что устроить Россию мог бы человек, который готов договариваться о мире и не вести военные действия.



Недавно СМИ назвали возможных кандидатов на смену Владимиру Зеленскому.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга