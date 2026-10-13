Ранее руководство МХТ имени Чехова сообщило, что актер Юра Борисов покидает спектакль «Гамлет». Зрители смогут увидеть Борисова в главной роли еще дважды: его прощальные показы на сцене Художественного театра состоятся 22 октября и 5 ноября 2026 года. Уже с 25 ноября образ принца Датского примерит на себя 22-летний выпускник ГИТИСа Оливер Мара, который только в этом сезоне присоединился к труппе МХТ. Крок не расстроился этой перемене.



«Я всегда негативно отношусь, когда в русский государственный репертуарный театр приглашают каких-то звезд кино и телевидения. Это всегда заканчивается тем, что сегодня он может играть, а завтра куда-то позовут, и он сказал, что больше не будет играть. Вот как это обычно работает. Я считаю, что это порочная практика - это всегда рисково», - сказал он.



В свою очередь, театральный критик Николай Песочинский объяснил НСН, почему уход актера даже поможет спектаклю.