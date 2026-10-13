«Пусть сдают билеты!»: К чему приведет отказ Юры Борисова от «Гамлета»
Вокруг постановки было невероятное количество бессмысленных криков, а замена актера поможет вглядеться в смысл спектакля, заявили НСН в театральной среде.
В государственные театры не стоит приглашать звезд кино и телевидения, эта порочная практика приводит к ненужным рискам, заявил НСН директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
Ранее руководство МХТ имени Чехова сообщило, что актер Юра Борисов покидает спектакль «Гамлет». Зрители смогут увидеть Борисова в главной роли еще дважды: его прощальные показы на сцене Художественного театра состоятся 22 октября и 5 ноября 2026 года. Уже с 25 ноября образ принца Датского примерит на себя 22-летний выпускник ГИТИСа Оливер Мара, который только в этом сезоне присоединился к труппе МХТ. Крок не расстроился этой перемене.
«Я всегда негативно отношусь, когда в русский государственный репертуарный театр приглашают каких-то звезд кино и телевидения. Это всегда заканчивается тем, что сегодня он может играть, а завтра куда-то позовут, и он сказал, что больше не будет играть. Вот как это обычно работает. Я считаю, что это порочная практика - это всегда рисково», - сказал он.
В свою очередь, театральный критик Николай Песочинский объяснил НСН, почему уход актера даже поможет спектаклю.
«Эта постановка сильна своей общей концепцией и режиссурой Андрея Гончарова. “Гамлет” там может быть разным. Борисов хорошо играл, но это не антрепризный спектакль, который строится вокруг индивидуальности актера. Другой артист, который, кстати говоря, играет эту роль в одном из небольших студийных театров, сделает этот спектакль немного другим, но таким же сильным благодаря общей конструкции. Я скажу странную вещь, что может для жизни пьесы уход Борисова - это даже неплохо, потому что часть публики ломилась в зал не для того, чтобы действительно вникнуть в трагедию и понять, каким может быть современный парень, который сталкивается с жестокостью мира. Публика приходила только для того, чтобы увидеть голливудскую кинозвезду. Я не уверен, что они глубоко вдумывались во все пространство смысла. Вокруг постановки было невероятное количество бессмысленных криков. Потому что пришли не очень театральные люди, которые не любят серьезный театр и привыкли к шаблонным, рутинным, костюмным постановкам классики. Пусть они сдают билеты, если им надо посмотреть на Борисова. Этот театр не для них», - отметил он.
Ранее народный артист России Сергей Маковецкий заявил спецкору НСН, что «Гамлет» с Борисовым - это не катастрофа для театра, ведь у зрителей может быть разный вкус. "Один любит свиной хрящ, а другой - арбуз", - резюмировал актер.
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