Трамп пригрозил хуситам, что не забудет их удары по Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп пригрозил йеменскому движению «Ансар Алла» (хуситам), что не забудет их удары по Саудовской Аравии. По его мнению, они намеренно пытаются поднять цены на нефть. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

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По его словам, хуситы активизировали в преддверии выборов в Соединенных Штатах Америки. Он добавил, что останется на своем посту и после голосования и никогда этого не забудет.

Ранее подробно рассказывали об очередной атаке йеменского движения на аэропорт Эр-Рияда. Там пострадали сотни человек, еще как минимум 12 погибли.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЙеменСаудовская АравияДональд ТрампСША

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