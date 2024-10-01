В Раде заявили, что Зеленский недоговороспособен
Президент Украины Владимир Зеленский недоговороспособен, сообщил в Telegram депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его словам, западным странам нужно это осознать и заменить главу государства. «Представляя Зеленского договороспособным, они обманули сами себя, и теперь ждут от него изменения политики и каких-то переговоров с РФ», — заявил парламентарий.
Дубинский считает, что Зеленский ни на какие изменения не пойдет. Украина потеряет «еще больше территорий и людей», подчеркнул депутат.
Ранее Зеленский заявил, что «план победы» не приведет к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru