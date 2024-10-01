В Раде заявили, что Зеленский недоговороспособен

По его словам, западным странам нужно это осознать и заменить главу государства. «Представляя Зеленского договороспособным, они обманули сами себя, и теперь ждут от него изменения политики и каких-то переговоров с РФ», — заявил парламентарий.

Дубинский считает, что Зеленский ни на какие изменения не пойдет. Украина потеряет «еще больше территорий и людей», подчеркнул депутат.

Ранее Зеленский заявил, что «план победы» не приведет к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

