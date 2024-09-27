Трамп пообещал Зеленскому урегулировать конфликт на Украине

По его словам, ещё до инаугурации он сможет найти «хорошее решение», устраивающее и Москву, и Киев.

«Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время», - сказал Трамп.

Также Трамп отметил, что у него хорошие отношения и с Зеленским, и с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ украинский лидер выразил надежду, что с ним у американского политика «отношения лучше».

Ранее Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине из-за действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».