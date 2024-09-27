Трамп пообещал Зеленскому урегулировать конфликт на Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что в случае победы на выборах готов сотрудничать с демократами для достижения мира в Украине. Трансляцию разговора вели американские телеканалы.

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По его словам, ещё до инаугурации он сможет найти «хорошее решение», устраивающее и Москву, и Киев.

«Думаю, если мы победим, то задолго до 20 января, когда я стану президентом, мы сможем выработать что-то хорошее для обеих сторон. Пришло время», - сказал Трамп.

Также Трамп отметил, что у него хорошие отношения и с Зеленским, и с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ украинский лидер выразил надежду, что с ним у американского политика «отношения лучше».

Ранее Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине из-за действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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