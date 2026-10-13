Овечкин получил пожизненный доступ в ночной клуб за 930-ю шайбу

Россиянин добрался до этой отметки в ночь на 13 октября в домашнем матче столичного клуба против «Сиэтл Кракен». Он отличился на 17-й минуте. Гол стал для него первым в нынешнем сезоне.



Всего в регулярных чемпионатах у 41-летнего форварда теперь 930 шайб, а с учетом плей-офф — 1007.



В честь этого достижения 9:30 Club предоставил лидеру «Кэпиталз» право бесплатно посещать любые свои мероприятия до конца жизни. Площадка открылась в 1980 году. В 2018-м журнал Rolling Stone включил ее в топ-10 лучших концертных залов США.



Несмотря на результативное действие капитана, «Вашингтон» уступил «Сиэтлу» с разницей в две шайбы — 3:5. Овечкин провел на льду почти 17 минут, совершил три броска в створ и выполнил столько же силовых приемов.



Ранее российский хоккеист заявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ.

