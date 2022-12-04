Зеленский назвал «несерьезным» размер потолка цен на российскую нефть

Он назвал это «слабой позицией». «Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна... Это слабая позиция», — сказал глава государства. Он отметил, что мир должен «энергетически разоружить» Россию.

Ранее постпреды стран — членов Евросоюза пришли к соглашению по уровню лимита цен на нефть из России.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Евросоюз с этого года начнет жить без нефти из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

