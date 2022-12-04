Зеленский назвал «несерьезным» размер потолка цен на российскую нефть
Глава Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram назвал «несерьезным» установленный потолок цен на нефть из России.
Он назвал это «слабой позицией». «Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна... Это слабая позиция», — сказал глава государства. Он отметил, что мир должен «энергетически разоружить» Россию.
Ранее постпреды стран — членов Евросоюза пришли к соглашению по уровню лимита цен на нефть из России.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Евросоюз с этого года начнет жить без нефти из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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