Песков не стал комментировать возможный потолок цен на российскую нефть

Кремль не комментирует предварительное согласование Евросоюзом лимита цен на российскую нефть и призывает дождаться официального заявления. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее стало известно, что в ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель,напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Мы не будет это никак комментировать до того, как, собственно, эти новости со ссылкой на разные источники не будут уже формализованы. Давайте дождёмся, когда это будет официальное заявление», — указал представитель Кремля.

Между тем в Японии назвали желание Запада ввести потолок цен на российскую нефть оскорблением и отметили, что это приведет к недопустимым искажениям рынка.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияНефтьДмитрий Песков
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