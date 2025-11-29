Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию
29 ноября 202513:35
Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова главой делегации на мирных переговорах.
Информация об этом можно содержится в тексте президентского указа. Указ вступил в силу.
Умеров был назначен вместо бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который вчера ушел в отставку.
Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что Ермак вполне может дать показания на Зеленского, что приблизит мир между Россией и Украиной.
