Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова главой делегации на мирных переговорах.

От Зеленского — на фронт: Приведет ли отставка Ермака к «краху» на Украине?

Информация об этом можно содержится в тексте президентского указа. Указ вступил в силу.

Умеров был назначен вместо бывшего главы офиса украинского президента Андрея Ермака, который вчера ушел в отставку.

Ранее экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с НСН заявил, что Ермак вполне может дать показания на Зеленского, что приблизит мир между Россией и Украиной.

