Международный День писателя: Как разбогатеть на написании книг
Авторы цифровых книг мечтают оставить заметный след в литературе, однако при построении карьеры на этом можно и заработать, заявили НСН представители «Литрес».
Большинство (66%) digital-авторов (тех, кто издавался изначально не в бумажном, а в цифровом формате самиздата) уверены, что смогут оставить след в истории литературы. Это выяснил сервис «Литрес Самиздат» в ходе исследования, проведенного ко Всемирному дню писателя (отмечается ежегодно 3 марта) и который есть в распоряжении НСН.
Основным мотивом для того, чтобы начать свой путь в литературе, 65% назвали желание реализовать творческий потенциал. Для 56% авторов эта задача осталась главной и на данном этапе писательской карьеры. Еще 44% респондентов заявили, что хотели бы начать заниматься тем, что по-настоящему любят. Третьей по популярности задачей в начале пути авторы назвали стремление справиться со сложным периодом в жизни, использовать писательство как терапию (27%). В рейтинге же текущих целей третье место занимает возможность получать дополнительный доход (35%).
Коммерческий успех, признание в профессиональной среде и среди читателей большинство digital-авторов (60%) считают не самоцелью, но хорошей мотивацией литературной деятельности. Критически важным коммерческий успех назвали лишь 15% участвовавших в опросе. Примерно трети (30%) авторов важно признание читателей, однако 41% не представляют своего «идеального читателя», поскольку пишут книги в первую очередь для себя. Лишь 20% литераторов чётко определяют свою целевую аудиторию.
Руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова рассказала НСН, можно ли разбогатеть на написании книг.
"Реальный доход, который можно получить при регулярной публикации и, что не менее важно, продвижении книг, составляет около 100-150 тысяч рублей. Безусловно, выйти на такой уровень заработка не получится в первый месяц публикации, так как это большой труд, который требует времени, и совсем не легкие деньги, а, можно сказать, – карьера", - сказала она.
При этом большинство опрошенных digital-авторов (69%) желают, чтобы их произведения вошли в историю литературы и изучались в школе. 66% из них уверены, что эта цель достижима.
В опросе, проведённом в феврале 2026 года, приняли участие более 1 тысячи авторов платформы «Литрес Самиздат» из разных городов России.
Ранее редактор литературной платформы «Литнет» Анастасия Тугова заявила НСН, что литературный рынок в России уже изменился: независимая литература — не временное явление, а полноценный рабочий инструмент для тех, кто хочет зарабатывать писательством и строить карьеру в своем ритме.
Горячие новости
- Международный День писателя: Как разбогатеть на написании книг
- Песков: Говорить о переговорах по Украине в Абу-Даби сейчас вряд ли можно
- Лавров указал на отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия
- Водители возмутились «антинародным» повышением тарифов на платные дороги
- СМИ: Израиль провел наземную операцию в Иране
- При пожаре на киностудии имени Горького в Москве пострадал один человек
- Эксперт: Сделки с недвижимостью не обходятся без психиатра после дела Долиной
- Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Сергия Радонежского I степени
- Спортивные площадки и развлечения не помогли ТЦ сохранить прибыль
- Волочкова заявила, что Джим Керри умер и его заменяет двойник