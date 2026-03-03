Коммерческий успех, признание в профессиональной среде и среди читателей большинство digital-авторов (60%) считают не самоцелью, но хорошей мотивацией литературной деятельности. Критически важным коммерческий успех назвали лишь 15% участвовавших в опросе. Примерно трети (30%) авторов важно признание читателей, однако 41% не представляют своего «идеального читателя», поскольку пишут книги в первую очередь для себя. Лишь 20% литераторов чётко определяют свою целевую аудиторию.

Руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова рассказала НСН, можно ли разбогатеть на написании книг.

"Реальный доход, который можно получить при регулярной публикации и, что не менее важно, продвижении книг, составляет около 100-150 тысяч рублей. Безусловно, выйти на такой уровень заработка не получится в первый месяц публикации, так как это большой труд, который требует времени, и совсем не легкие деньги, а, можно сказать, – карьера", - сказала она.

При этом большинство опрошенных digital-авторов (69%) желают, чтобы их произведения вошли в историю литературы и изучались в школе. 66% из них уверены, что эта цель достижима.

В опросе, проведённом в феврале 2026 года, приняли участие более 1 тысячи авторов платформы «Литрес Самиздат» из разных городов России.

Ранее редактор литературной платформы «Литнет» Анастасия Тугова заявила НСН, что литературный рынок в России уже изменился: независимая литература — не временное явление, а полноценный рабочий инструмент для тех, кто хочет зарабатывать писательством и строить карьеру в своем ритме.

