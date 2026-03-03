Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров

На расширенном заседании коллегии ведомства он указал, что настало время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров «полную конфискацию всего нажитого имущества».

Бастрыкин добавил, что такое решение давно ожидается обществом. Кроме того, она позволит обеспечить значительные поступления в казну.

Ранее Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства имущество экс-мэра города Алексея Копайгородского, а также его супруги и аффилированных лиц на сумму более 1,67 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

