Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров

Алчность любого коррупционера трудно остановить без твёрдых и решительных мер. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

На расширенном заседании коллегии ведомства он указал, что настало время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров «полную конфискацию всего нажитого имущества».

Бастрыкин добавил, что такое решение давно ожидается обществом. Кроме того, она позволит обеспечить значительные поступления в казну.

Ранее Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства имущество экс-мэра города Алексея Копайгородского, а также его супруги и аффилированных лиц на сумму более 1,67 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
