Депутат Хамзаев напомнил о наказании для курьеров за доставку алкоголя
Штрафы для курьеров за доставку алкоголя должны измеряться весомыми суммами, чтобы после первого штрафа отвадить их этим заниматься, к тому же все переводы на карту легко отследить, заявил НСН Султан Хамзаев.
Курьеры, доставляющие алкоголь покупателям после покупки онлайн, должны нести за это полноценную ответственность, незнание не освобождает их от ответственности. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Власти никак не могут начать объявленный еще три года назад эксперимент по онлайн-торговле алкоголем, ссылаясь на ряд правовых пробелов. Неформально купить в интернете спиртное с доставкой можно и сейчас. Если это выявят, то продавцу грозит административный штраф до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией реализуемой продукции. В распоряжении НСН оказалось письмо союза «Международный конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой закрепить на законодательном уровне ответственность и для курьеров. Сейчас они принимают оплату за доставленный алкоголь на карту, не неся наказания. Хамзаев поддержал введение наказания для курьеров.
«Если курьер перевозит наркотики, например, то он несет ответственность. Или, например, если кого-нибудь на таможне остановят с какими-то другими запрещенными изделиями, то этот человек тоже несет ответственность в рамках действующего законодательства. То есть незнание не освобождает от ответственности. Алкоголь — это катализатор многих социальных бед, в том числе и смертей, поэтому ответственность должна быть соизмерима урону. Курьеры должны все проверять. Для этого есть накладные, есть продукция. Если курьера обманули по накладным, сказали, что это минеральная вода, а он привез спирт, и при этом не было возможности проверить, то с этим уже работают правоохранительные органы», - отметил он.
Хамзаев уточнил, что за подобное нарушение должны быть серьезные денежные штрафы. По его словам, контролировать соблюдение закона тоже не сложно, ведь все переводы на карту можно отследить.
«Наказание должно быть таким, чтобы он после первого раза понял, что этим не надо заниматься. Это должна быть определенная сумма в деньгах. Я не готов сказать сколько, но это должно быть ощутимо, чтобы это был не смешной штраф. Как отслеживать оплату и контролировать? Это все спокойно проверяется, все переводимые деньги имеют цифровой след. Даже если это безналичный расчет, можно это все выявить в рамках контрольных закупок, с привлечением общественности. Правоприменительную практику выработать можно. Никто точно посчитать объем нелегальной онлайн-продажи алкоголя не сможет, но то, что это исчисляется десятками миллиардов рублей, это факт», - подытожил он.
Ранее Хамзаев, комментируя НСН возможность покупок товаров 18+ в интернете по биометрии, выступил против легализации онлайн-продажи алкоголя.
Горячие новости
- Рэпера Face оштрафовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента
- Учителя выступили против устного экзамена по истории для девятиклассников
- СМИ: Израильская разведка несколько лет следила за Али Хаменеи
- Как Трамп накажет Испанию за отказ помочь в войне с Ираном
- Лавров: Россия не будет вводить санкции против США из-за Ирана
- «Роскосмос» восстановил на Байконуре поврежденный стартовый комплекс
- В России заявили, что Иран мог бы создать ядерное оружие за два месяца
- Путин обсудил с Орбаном Иран и Украину
- Депутат Хамзаев напомнил о наказании для курьеров за доставку алкоголя
- Международный День писателя: Как разбогатеть на написании книг