Курьеры, доставляющие алкоголь покупателям после покупки онлайн, должны нести за это полноценную ответственность, незнание не освобождает их от ответственности. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Власти никак не могут начать объявленный еще три года назад эксперимент по онлайн-торговле алкоголем, ссылаясь на ряд правовых пробелов. Неформально купить в интернете спиртное с доставкой можно и сейчас. Если это выявят, то продавцу грозит административный штраф до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией реализуемой продукции. В распоряжении НСН оказалось письмо союза «Международный конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой закрепить на законодательном уровне ответственность и для курьеров. Сейчас они принимают оплату за доставленный алкоголь на карту, не неся наказания. Хамзаев поддержал введение наказания для курьеров.

«Если курьер перевозит наркотики, например, то он несет ответственность. Или, например, если кого-нибудь на таможне остановят с какими-то другими запрещенными изделиями, то этот человек тоже несет ответственность в рамках действующего законодательства. То есть незнание не освобождает от ответственности. Алкоголь — это катализатор многих социальных бед, в том числе и смертей, поэтому ответственность должна быть соизмерима урону. Курьеры должны все проверять. Для этого есть накладные, есть продукция. Если курьера обманули по накладным, сказали, что это минеральная вода, а он привез спирт, и при этом не было возможности проверить, то с этим уже работают правоохранительные органы», - отметил он.