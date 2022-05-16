Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия».

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«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте президентского указа.

В другом документе глава государства освобождает от должности командующего Юрия Галушкина. Причины смены командующего не сообщаются.

Ранее Зеленский заявил о восстановлении деятельности посольств 37 стран в Киеве.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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