Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны Украины
Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины, сообщают «Известия».
«Назначить генерал-майора Танцюру Игоря Ивановича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины», — говорится в тексте президентского указа.
В другом документе глава государства освобождает от должности командующего Юрия Галушкина. Причины смены командующего не сообщаются.
Ранее Зеленский заявил о восстановлении деятельности посольств 37 стран в Киеве.
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