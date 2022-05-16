Зеленский назначил нового командующего Силами теробороны Украины

Журова: решение Финляндии стать членом НАТО было предсказуемым, но не самостоятельным Столтенберг: НАТО нарастит военное присутствие в Балтийском регионе Блинкен: новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания РФ Боррель: Европе нужны другие источники газа, чтобы она могла обходиться без поставок из РФ Сбой в работе сайта и приложения сервиса объявлений «Авито» не связан с внешними атаками, заявили в компании