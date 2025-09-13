С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны
Ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами успешно запустили с космодрома Плесецк в интересах Минобороны. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.
«Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - указали в министерстве.
Кроме того, в космос отправился учебно-исследовательский космический аппарат «Можаец-6», разработанный слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского. Устройство предназначено для отработки алгоритмов астронавигации.
Ранее с космодрома Плесецк запустили ракету тяжелого класса «Ангара-А5» с космическими аппаратами.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru