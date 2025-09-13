В кассации заявили, что нарушившие закон мигранты не могут свободно въезжать в РФ
Семья в России не является основанием для беспрепятственного въезда на территорию страны мигранта, который ранее нарушил закон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Четвертого кассационного суда.
Отмечается, что прецедентом выступило дело гражданки Вьетнама. В сентябре 2023-го она прибыла в РФ по трехмесячной визе, а по истечении документа осталась в России еще на 193 дня. Позднее женщина попыталась вновь приехать в страну, но ей запретили въезд за нарушение миграционного законодательства.
Иностранка оспорила решение в суде, так как в России живет ее муж с видом на жительство и рожденный в РФ несовершеннолетний сын. Женщина планировала подать документы на получение ВНЖ. Ее поддержали суды двух инстанций, при этом полиция добилась отмены вердиктов в кассации.
«Согласно Конституции... право на беспрепятственный въезд в страну признается только за российскими гражданами, а право свободно передвигаться и выбирать место жительства - лишь за теми, кто законно находится на территории России», - постановил суд.
Между тем в Госдуму внесли законопроект, запрещающий трудовым мигрантам въезжать на территорию РФ с членами семьи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В кассации заявили, что нарушившие закон мигранты не могут свободно въезжать в РФ
- В Китае на месяц продлили прокат фильма «Красный шелк»
- С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны
- В районе вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны
- СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса
- Вучич: Спецслужбы ряда стран потратили $4 млрд на развал Сербии
- В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями
- Шахназаров счел «отмену» русской культуры стратегией тупикового развития
- СМИ: В Японии пять человек пострадали при аварийной посадке самолета
- США ввели санкции против структур ряда стран, обвинив их в поставках в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru