В кассации заявили, что нарушившие закон мигранты не могут свободно въезжать в РФ

Семья в России не является основанием для беспрепятственного въезда на территорию страны мигранта, который ранее нарушил закон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Четвертого кассационного суда.

Отмечается, что прецедентом выступило дело гражданки Вьетнама. В сентябре 2023-го она прибыла в РФ по трехмесячной визе, а по истечении документа осталась в России еще на 193 дня. Позднее женщина попыталась вновь приехать в страну, но ей запретили въезд за нарушение миграционного законодательства.

Иностранка оспорила решение в суде, так как в России живет ее муж с видом на жительство и рожденный в РФ несовершеннолетний сын. Женщина планировала подать документы на получение ВНЖ. Ее поддержали суды двух инстанций, при этом полиция добилась отмены вердиктов в кассации.

«Согласно Конституции... право на беспрепятственный въезд в страну признается только за российскими гражданами, а право свободно передвигаться и выбирать место жительства - лишь за теми, кто законно находится на территории России», - постановил суд.

Между тем в Госдуму внесли законопроект, запрещающий трудовым мигрантам въезжать на территорию РФ с членами семьи.

