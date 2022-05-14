Зеленский заявил о возобновлении деятельности посольств 37 стран в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о восстановлении деятельности посольств 37 стран в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

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