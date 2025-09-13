В Китае на месяц продлили прокат фильма «Красный шелк»
13 сентября 202506:30
Прокат российско-китайского фильма «Красный шелк» в Китае продлили на месяц. Об этом рассказал актер и генеральный продюсер ленты Гоша Куценко.
Артист напомнил, что сейчас ретро-детектив показывают на экранах в КНР.
«Продлили на месяц еще прокат», - рассказал Куценко в беседе с ТАСС.
Премьера «Красного шелка» в КНР состоялась 4 сентября в Пекине, позднее фильм вышел в широкий прокат в Китае. За первые выходные показа картина собрала несколько сотен тысяч долларов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В кассации заявили, что нарушившие закон мигранты не могут свободно въезжать в РФ
- В Китае на месяц продлили прокат фильма «Красный шелк»
- С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны
- В районе вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны
- СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса
- Вучич: Спецслужбы ряда стран потратили $4 млрд на развал Сербии
- В Нижегородской области три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями
- Шахназаров счел «отмену» русской культуры стратегией тупикового развития
- СМИ: В Японии пять человек пострадали при аварийной посадке самолета
- США ввели санкции против структур ряда стран, обвинив их в поставках в Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru