В Китае на месяц продлили прокат фильма «Красный шелк»

Прокат российско-китайского фильма «Красный шелк» в Китае продлили на месяц. Об этом рассказал актер и генеральный продюсер ленты Гоша Куценко.

По пути «Красного шелка»: Какие фильмы манят зрителя в России и Китае

Артист напомнил, что сейчас ретро-детектив показывают на экранах в КНР.

«Продлили на месяц еще прокат», - рассказал Куценко в беседе с ТАСС.

Премьера «Красного шелка» в КНР состоялась 4 сентября в Пекине, позднее фильм вышел в широкий прокат в Китае. За первые выходные показа картина собрала несколько сотен тысяч долларов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КиноКинопрокатКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры