Зеленский внес в Раду предложения по закону о запрете символов Z и V

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложения для доработки закона о запрете символов Z и V. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламент страны.

Отмечается, что Зеленский, в частности, предложил расширить список случаев, при которых не будет применяться наказание за использование данных символов. Речь идет об экспозициях музеев, библиотек, выставок.

Кроме того, украинский лидер предложил запретить использование коммунистической символики и символов Z и V как для партий, так и для общественных объединений.



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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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