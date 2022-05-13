Зеленский внес в Раду предложения по закону о запрете символов Z и V

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложения для доработки закона о запрете символов Z и V. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламент страны.

Отмечается, что Зеленский, в частности, предложил расширить список случаев, при которых не будет применяться наказание за использование данных символов. Речь идет об экспозициях музеев, библиотек, выставок.

Кроме того, украинский лидер предложил запретить использование коммунистической символики и символов Z и V как для партий, так и для общественных объединений.





