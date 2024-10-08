Зеленский намерен усовершенствовать «план победы» и сделает его публичным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его «план победы» сначала будет представлен партнерам, усовершенствован, после чего обнародован, сообщает «Страна.ua».

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«Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — заявил глава государства.

Отмечается, что в настоящее время Зеленский ожидает ответа от украинской команды в Вашингтоне, работающей над военными и политическими деталями плана.

Ранее Зеленский заявил, что «план победы» не приведет к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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