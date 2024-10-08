Зеленский намерен усовершенствовать «план победы» и сделает его публичным
8 октября 202401:02
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его «план победы» сначала будет представлен партнерам, усовершенствован, после чего обнародован, сообщает «Страна.ua».
«Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране», — заявил глава государства.
Отмечается, что в настоящее время Зеленский ожидает ответа от украинской команды в Вашингтоне, работающей над военными и политическими деталями плана.
Ранее Зеленский заявил, что «план победы» не приведет к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский намерен усовершенствовать «план победы» и сделает его публичным
- В США обеспокоены угрозой беспорядков из-за выборов президента
- Постпред РФ заявил, что сообщения о проведении Ираном ядерных испытаний не подтвердились
- Байден призвал завершить войну на Ближнем Востоке
- Банк России объявил о запуске акции по обмену мелочи на бумажные деньги
- СМИ: Украинские власти тайно обсуждают передачу территорий России
- В Белгородской области увеличили выплату контрактникам до 3 млн рублей
- Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки
- Власти Литвы передадут Украине конфискованные в российском поезде штаны
- Опрос: Сочи назвали лучшим направлением для семейного отдыха в октябре
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru