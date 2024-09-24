Зеленский: «План победы» не приведет к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ABC, что его «план победы» не предусматривает российско-украинские переговоры.

Зеленский: Три пункта мирного плана уже готовы

При этом, подчеркнул украинский лидер, «план победы» — это мост к дипломатическому пути прекращения конфликта с Москвой.

Ранее сообщалось, что «план победы» Зеленского включает в себя пять пунктов. Реализация первых четырех планируется на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта — на период, когда закончатся боевые действия.

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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