Зеленский: «План победы» не приведет к переговорам с Россией
24 сентября 202415:54
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ABC, что его «план победы» не предусматривает российско-украинские переговоры.
При этом, подчеркнул украинский лидер, «план победы» — это мост к дипломатическому пути прекращения конфликта с Москвой.
Ранее сообщалось, что «план победы» Зеленского включает в себя пять пунктов. Реализация первых четырех планируется на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта — на период, когда закончатся боевые действия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru