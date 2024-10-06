СМИ: Союзники требуют от Зеленского завершения конфликта
6 октября 202401:36
Партнеры Украины на Западе оказывают серьезное давление на президента Владимира Зеленского, сообщает El Pais.
От него требуют начать мирные переговоры с Москвой и завершить конфликт. Снижение поддержки Зеленского во время его визита в США подтверждает смену их отношения.
Издание указывает, что партнеры Киева не поддерживают план победы, предложенный Зеленским. На Западе ожидают скорейшего начала мирных переговоров.
Ранее Зеленский заявил, что «план победы» не приведет к переговорам с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru