Зеленский надеется на сохранение помощи со стороны США после выборов

Так президент в эфире телеканалу CNN прокомментировал сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Киеву после выборов в Конгресс.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранялась и после выборов», — заявил глава государства.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что проведение промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов не изменило позицию Вашингтона касательно поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

