Зеленский надеется на сохранение помощи со стороны США после выборов

Глава Украины Владимир Зеленский, выразил надежду на сохранение прежнего уровня поддержки Киеву со стороны Вашингтона.

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Так президент в эфире телеканалу CNN прокомментировал сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Киеву после выборов в Конгресс.

«Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранялась и после выборов», — заявил глава государства.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что проведение промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов не изменило позицию Вашингтона касательно поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАУкраинаВладимир Зеленский
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