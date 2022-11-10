Зеленский надеется на сохранение помощи со стороны США после выборов
Глава Украины Владимир Зеленский, выразил надежду на сохранение прежнего уровня поддержки Киеву со стороны Вашингтона.
Так президент в эфире телеканалу CNN прокомментировал сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Киеву после выборов в Конгресс.
«Нам бы очень хотелось, чтобы эта двухпартийная поддержка сохранялась и после выборов», — заявил глава государства.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что проведение промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов не изменило позицию Вашингтона касательно поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- Зеленский надеется на сохранение помощи со стороны США после выборов
- СМИ: Салливан на Украине изучал возможность дипломатического урегулирования конфликта
- Столтенберг заявил, что ошибочно недооценивать военный потенциал России
- Убийство Дугиной: защита обжаловала заочный арест Вовк
- Столтенберг: Выборы в США не изменили позицию страны по поддержке Украины
- Маск: Соцсеть Twitter должна стать нейтральной
- Трамп назвал своей заслугой победу республиканцев
- Стремоусов посмертно награжден орденом Мужества
- Более 10 тысяч человек остались без тепла в Краснодаре
- Украинский журналист заявил, что Запад устал от затянувшегося противостояния
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru