Трамп назвал своей заслугой победу республиканцев

По словам бывшего президента, поражения кандидатов-республиканцев на местах это не его вина. При этом, как отметил Трамп, на самом деле все думают иначе.

Политик подчеркнул, что даже победившие на выборах республиканцы, которые баллотировались по его совету, не признают его заслуги.

Ранее Трамп сообщил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

