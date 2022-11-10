Трамп назвал своей заслугой победу республиканцев
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что победа Республиканской партии на промежуточных выборах это его заслуга, сообщает РИА Новости.
По словам бывшего президента, поражения кандидатов-республиканцев на местах это не его вина. При этом, как отметил Трамп, на самом деле все думают иначе.
Политик подчеркнул, что даже победившие на выборах республиканцы, которые баллотировались по его совету, не признают его заслуги.
Ранее Трамп сообщил о массовых сбоях в ходе промежуточных выборов в разных городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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