Зеленский: На восстановление Украины уйдет более $1 трлн
На восстановление Украины потребуется более 1 трлн долларов, говорится в видеообращении Владимира Зеленского к участникам Генассамблеи Международного бюро выставок.
По его словам, к восстановлению страны Киев собирается привлечь несколько десятков западных стран. Под их шефство планируется передать украинские города и области. Глава государства отметил, что в восстановлении Украины заинтересованы Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, США, Канада, Австралия и другие государства-партнеры.
Ранее глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей в преддверии зимы. Он указал, что в Риме не хотят допустить, чтобы зима стала трагедией для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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