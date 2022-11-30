Зеленский: На восстановление Украины уйдет более $1 трлн

На восстановление Украины потребуется более 1 трлн долларов, говорится в видеообращении Владимира Зеленского к участникам Генассамблеи Международного бюро выставок.

Зеленский обсудил с Макроном восстановление инфраструктуры Украины

По его словам, к восстановлению страны Киев собирается привлечь несколько десятков западных стран. Под их шефство планируется передать украинские города и области. Глава государства отметил, что в восстановлении Украины заинтересованы Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, США, Канада, Австралия и другие государства-партнеры.

Ранее глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей в преддверии зимы. Он указал, что в Риме не хотят допустить, чтобы зима стала трагедией для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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