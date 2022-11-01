Зеленский обсудил с Макроном восстановление инфраструктуры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом он написал в в Twitter, передает РИА Новости.
Он назвал разговор с французским коллегой продуктивным, а также сообщил, что обсуждались конкретные решения по усилению обороноспособности Украины.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет страны на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады. В сообщении говорится, что документ, среди прочего, увеличивает бюджетные назначения субъектам сектора национальной безопасности и обороны на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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