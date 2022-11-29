Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей

Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей в преддверии зимы, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни, передает Ansa.

Таяни указал, что в Италии не хотят допустить, чтобы зима стала трагедией для Укрины.

Столтенберг назвал условие для вступления Украины в НАТО

Он также отметил, что важную роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай, который может оказать влияние на Россию для переговоров.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что страны-члены НАТО из Европы сократят помощь Украине из-за экономического истощения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:УкраинаИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры