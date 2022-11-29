Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей

Он также отметил, что важную роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай, который может оказать влияние на Россию для переговоров.

Ранее китайская газета Global Times сообщила, что страны-члены НАТО из Европы сократят помощь Украине из-за экономического истощения.

