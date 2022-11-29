Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей
Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей в преддверии зимы, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни, передает Ansa.
Таяни указал, что в Италии не хотят допустить, чтобы зима стала трагедией для Укрины.
Он также отметил, что важную роль в урегулировании конфликта на Украине может сыграть Китай, который может оказать влияние на Россию для переговоров.
Ранее китайская газета Global Times сообщила, что страны-члены НАТО из Европы сократят помощь Украине из-за экономического истощения.
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