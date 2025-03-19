Зеленский: Мы подготовим ответ на предложение о прекращении ударов по энергетике
Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что еще не определился с ответом на предложение о прекращении ударов по энергетическим объектам.
По его словам, после того, как Киев получит детали от президента США, Украина подготовит и даст ответ на предложение, и команда будет готова к техническим переговорам.
Также президент назвал переход Запорожской атомной электростанции под контроль Москвы невозможным. Он отметил, что не знает деталей переговоров Москвы и Вашингтона по поводу станции.
18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.
Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru