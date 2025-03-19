Зеленский: Мы подготовим ответ на предложение о прекращении ударов по энергетике

По его словам, после того, как Киев получит детали от президента США, Украина подготовит и даст ответ на предложение, и команда будет готова к техническим переговорам.

Также президент назвал переход Запорожской атомной электростанции под контроль Москвы невозможным. Он отметил, что не знает деталей переговоров Москвы и Вашингтона по поводу станции.

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Позже Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

