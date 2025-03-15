Зеленский утвердил состав переговорной группы по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины «для взаимодействия с международными партнерами» с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о каких переговорах и с кем конкретно идет речь. Соответствующее распоряжение появилось на сайте офиса украинского лидера.