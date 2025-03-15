Зеленский утвердил состав переговорной группы по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации от Украины «для взаимодействия с международными партнерами» с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о каких переговорах и с кем конкретно идет речь. Соответствующее распоряжение появилось на сайте офиса украинского лидера.

После «согласия» прекратить огонь: ВСУ выпустили по регионам РФ более 120 БПЛА

В состав переговорной группы войдут заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров.

Возглавлять группу будет глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждения с российским президентом Владимиром Путиным по возможному прекращению огня в Украине продвигаются достаточно хорошо, несмотря на сложность ситуации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВСУУкраинаПереговоры

Горячие новости

Все новости

партнеры