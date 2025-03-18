Трамп заявил о полноценном запуске процесса мира между Россией и Украиной

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Согласно информации Белого дома, лидеры обсудили необходимость достижения мира и прекращения огня на Украине. Они выразили обоюдную заинтересованность в улучшении двусторонних отношений и подчеркнули важность совместных усилий, передает «Радиоточка НСН».

