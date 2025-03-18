Трамп заявил о полноценном запуске процесса мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной «запущен в полной мере».

В своем сообщении в социальной сети Truth Social по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, Трамп выразил уверенность в том, что этот процесс приведет к завершению конфликта. Он добавил, что надеется на успешное завершение переговоров в интересах всего человечества.

Путин и Трамп договорились о создании экспертных групп по Украине

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Согласно информации Белого дома, лидеры обсудили необходимость достижения мира и прекращения огня на Украине. Они выразили обоюдную заинтересованность в улучшении двусторонних отношений и подчеркнули важность совместных усилий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаДональд Трамп

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