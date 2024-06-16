Песков заявил о нелегитимности договоренностей с Зеленским

Соглашения, подписанные президентом Украины Владимиром Зеленским, де-юре будут нелегитимными. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, Зеленский не является тем человеком, с которым Россия может письменно фиксировать договоренности. Срок полномочий украинского лидера истек в конце мая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского не восстановить никакими способами. Власть на Украине узурпирована и удерживается незаконным путем, подчеркнул глава государства.

В минувшую пятницу президент РФ предложил план мирного урегулирования. Он включает вывод украинских войск с территорий новых регионов России и отказ Киева от вступления в НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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