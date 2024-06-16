Зеленский анонсировал вторую мирную конференцию по Украине

Необходимо незамедлительно начать подготовку ко второй мирной конференции по Украине, считает президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит «РБК-Украина».

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«Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы», - сказал Зеленский.

По его словам, второй «саммит мира» станет возможен, когда каждый шаг по достижению соглашения будет проработан. Президент отметил, что уже есть страны, готовые принять участие в новой конференции.

«Саммит мира» по Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал мероприятие «чистейшим сюрреализмом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвейцарияВладимир ЗеленскийУкраина

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